Al teatro Pirandello arriva Carlo Buccirosso: sarà il “Vedovo allegro”

C’è attesa, al teatro Pirandello, per un altro dei grandi protagonisti di questa stagione: martedì 23 e mercoledì 24 gennaio Carlo Buccirosso andrà in scena con lo spettacolo “Il vedovo allegro”.

Un attore che ha sempre privilegiato la comicità e che abbiamo visto tantissime volte sul piccolo e grande schermo in tantissimi film. Ha vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista per “Noi e la Giulia” (2015).

È spesso presente nei film di Carlo Vanzina, nel ruolo stereotipato dell'uomo napoletano medio o piccolo-borghese. Ma ha interpretato anche Cirino Pomicino ne “Il divo” e l'amico imprenditore di Jep Gambardella ne “La grande bellezza”, entrambi film di Paolo Sorrentino.

Per diversi anni è stato co-protagonista con Vincenzo Salemme in diversi spettacoli teatrali e film unitamente a Maurizio Casagrande, Nando Paone e Biagio Izzo. Tra questi si ricordano “E fuori nevica!”, “L'amico del cuore” e “Premiata pasticceria Bellavista”.

"Il vedovo allegro" è la storia di Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco alle prese con la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento del suo negozio di antiquariato. La minaccia di esproprio da parte della banca per i mancati pagamenti accentua la sua lotta quotidiana.

Tre anni dopo la fine della pandemia, Cosimo è affetto da ansie e paure. Inquilino del terzo piano di un antico palazzone situato nel centro di Napoli, ha perso la sua amata moglie a causa del virus. Il fallimento del negozio lo ha costretto a riempire la casa della merce invenduta e a far fronte ai debiti.

La vita di Cosimo si anima grazie a Salvatore, il bizzarro custode del palazzo, e i suoi due figli Ninuccio e Angelina. La presenza di Virginia, giovane trasformista di cinema e teatro, porta una ventata di spensieratezza. Tuttavia le vicende della coppia Tomacelli, vicini di casa con un drammatico segreto, complicano ulteriormente la vita di Cosimo.

La storia si dipana attraverso i consigli del dottor De Angelis, ginecologo del quarto piano, e le disavventure di Cosimo nel cercare una via di scampo dal baratro che lo circonda da anni.

“Il Vedovo Allegro” promette di regalare al pubblico una commedia ricca di situazioni esilaranti svelando se l'inquilino del terzo piano riuscirà ad uscire dal baratro nel quale è sprofondato.

Lo spettacolo di martedì 23 andrà in scena alle 21, la replica di mercoledì 24 alle 17,30. Prezzi dei biglietti da 20 a 25 euro in base al posto prescelto.