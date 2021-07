"Uovodiseppiamare", la cucina dello chef Pino Cuttaia approda a San Leone

Lo chef Pino Cuttaia torna con la sua cucina fronte mare: "Uovodiseppiamare" si rinnova grazie a una nuova location ad Agrigento e a un progetto che diventa permanente.

Appuntamento il 12 luglio: la sostenibilità resta l’ingrediente fondamentale per piatti che esaltano la stagionalità di mare e di terra.

"Uovodiseppiamare" è un progetto voluto dallo chef Pino Cuttaia e nato dopo il lungo lockdown del 2020 per ripartire dalla semplicità e dal rispetto per la natura e la convivialità. E oggi, ad un anno dalla prima apertura, uovodiseppiamare ritorna in veste nuova e il 12 luglio riapre nella zona del porticciolo di San Leone dove resterà aperto tutto l’anno.



Un legame indissolubile quello tra Pino Cuttaia e il mare. È da questo paesaggio infatti che nascono molti dei suoi piatti che portano in sé il sapore, ma anche l’immagine stessa dell’ambiente marino. E proprio dalle riflessioni dello chef, nasce il concept di uovodiseppiamare; uno spazio fronte mare dove portare la propria filosofia in una modalità “libera” che ha per protagonista la materia prima. uovodiseppiamare si trova a San Leone nella zona del porticciolo dove in precedenza sorgeva Aquaselz, noto locale agrigentino ora completamente rinnovato in un grande spazio di 200 mq e in una esclusiva posizione sul mare. Luogo ideale dove condividere momenti felici dalla colazione, al pranzo, all’aperitivo e cena.



«Sono piatti caratterizzati da un grande rispetto per la natura dove gli ingredienti si sposano col paesaggio, in una stagionalità di terra e mare fatta di pietanze che esaltano la materia prima proveniente da una filiera di piccoli produttori e trasformata in modo da nobilitare anche il più semplice ingrediente domestico». Così lo chef Pino Cuttaia presenta la ristorazione. Lo chef sarà Alessandro Ravanà, cuoco di terra e di mare, anch’egli di origini agrigentine e già presente con lo chef Cuttaia all’evento ‘nnumari 2019.



"Uovodiseppiamare" si caratterizza, inoltre, come progetto che guarda attentamente alla sostenibilità ambientale. L’intero progetto architettonico, curato dallo studio Salefino, mira a una completa integrazione con il paesaggio circostante grazie alla scelta dei materiali, dei rivestimenti e degli arredi con note cromatiche quasi pastello che ricreano ambienti affascinanti. Adiacente al locale anche una spiaggia privata da cui godere la bellezza del paesaggio marino e la natura circostante.



Dal 12 luglio, tutti i giorni con orario continuato dalle 7.30 alle 2.00. È necessaria la prenotazione al numero 0922 1554130.

