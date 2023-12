“Uno shuttle tra gli scrittori”: si presenta il libro di Calogero Sanfilippo

Domenica 10 dicembre alle 17,30, nella nuova sala degli scrittori del centro commerciale Le Vigne, sulla strada statale 640 in territorio di Castrofilippo, sarà presentato il nuovo libro “Uno shuttle tra gli scrittori” del direttore Calogero Sanfilippo che dal 2010 si occupa di consulenza e gestione immobiliare con particolare focus sul mondo del retail management e dei centri commerciali.

Nel suo nuovo libro Calogero Sanfilippo racconta com’è nata, dopo gli anni più duri della pandemia, la cosiddetta “Operazione shuttle” che in meno di due anni ha portato all’inaugurazione di oltre 30 nuove attività commerciali con oltre 100 nuovi posti di lavoro creati, soffermandosi molto sul punto di vista delle “persone” e sugli effetti incredibili che la “Operazione shuttle” ha avuto sulle loro vite.

“Mi piace pensare - dice Sanfilippo - che dopo il disastro causato dalla pandemia uno shuttle sia volato più in là di quanto il nostro occhio possa vedere, ridisegnando nuove parabole, solcato con coraggio e un pò di sana follia nuovi orizzonti. La ‘Operazione shuttle’ ci conferma che esiste un altro modo di fare business, un altro modo per far coesistere l’indispensabile profitto economico e l’attenzione alle persone. Sono fermamente convinto che il nostro shuttle, partito lungo la strada degli scrittori, continuerà a puntare verso l’alto contribuendo a portare al nostro straordinario territorio lo stesso prezioso messaggio: cambiare è possibile, cambiare si può, sempre, anche quando la situazione appare immodificabile, anche quando tutto sembra perduto”.