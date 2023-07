“Un furto incredibile”: al club nautico Punta piccola si presenta il libro di Giuseppe Valenti

Prezzo non disponibile

Giovedì 13 luglio alle 20, al club nautico Punta piccola a San Leone, accanto il piazzale dell’eliporto, sarà presentato il libro di Giuseppe Valenti "Un furto incredibile. Chi ha rubato i miei ovociti?". Si tratta di un appuntamento che figura nell’ ambito della rassegna “Autori in spiaggia”.

L'autore dialogherà con l’avvocato Roberta Zicari. La presentazione sarà introdotta dai saluti del presidente del club nautico Salvatore Rampello, del questore Emanuele Ricifari e di Carmelina Guarneri, presidente della sezione Fidapa di Agrigento.

"Se un romanzo parla all'universo femminile - osserva Giuseppe Valenti - parlare del mio giallo in casa Fidapa è emozionante, diecimila iscritte e trecento sezioni esprimono un impegno forte".

"Un furto incredibile" è un giallo che ha le caratteristiche del fenomeno editoriale, un debutto pubblicato da Spazio Cultura edizioni. Difficile mollare la lettura grazie ad un congegno narrativo perfetto che rapisce il lettore e ad un personaggio inedito alle nostre latitudini: il vicequestore Zamira El Amri, poliziotta con il velo, al tempo stesso eroina e antieroina.

In questo romanzo, destinato ad essere il primo di una serie, ambientato nella Torino del 2033, il vicequestore di origini arabe e il suo fidato braccio destro, Claudio Dini, si trovano a fare i conti con un caso clamoroso: il furto di ovociti subito da Rachele Simoni, quarantenne che li aveva fatti crioconservare. Sarà la miccia di una vicenda ricca di colpi di scena e che affronta temi di grande attualità come l’integrazione, la maternità, lo ius soli (la cui approvazione e applicazione nell’Italia del 2033 è data per fatta).

Valenti, stimato ginecologo che lavora principalmente fra Sicilia e Toscana, è specializzato nella procreazione medicalmente assistita. E ha dunque attinto all’esperienza personale per dar vita a una storia che, come poche in tempi recenti, esplora l’universo femminile, la violenza sulle donne, gli interrogativi sull'identità di genere.