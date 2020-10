Un fiore per Rosario Livatino, cappella di famiglia aperta: ecco gli orari

Un fiore per il giudice Livatino. La cappella della famiglia del giudice ragazzino sarà più che mai accessibile. A comunicarlo è l'associazione "Amici del giudice Rosario Angelo Livatino". La cappella, dunque, dove sono custodite le spoglie del servo di Dio resterà aperta dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 nella giornata di giovedì 29 ottobre.

Quanti vorranno potranno deporre un fiore all’interno della cappella Livatino o raccogliersi in preghiera anche per chiedere l’intercessione del servo di Dio Rosario Angelo Livatino. La cappella di famiglia sarà tenuta aperta da un parente e dagli aderenti alle associazioni “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” e d’Impegno Civico per la Trasparenza, Legalità, Giustizia e Carità “Tecnopolis".