Ultimo weekend di agosto ricco di appuntamenti: ecco come muoversi in città tra concerti, folclore e cabaret

Un fine settimana ricco di eventi nella città dei templi, con spettacoli per tutti i gusti che vanno dai concerti di Capo Plaza e Tommaso Paradiso fino al cabaret in città e al folclore nel lido balneare. Si tratta di eventi inseriti nel programma “Destinazione Agrigento” promosso dal Comune.

A dominare è certamente il Teatro Valle dei Templi con due appuntamenti dedicati alla musica leggera: questa sera, giovedì 25 agosto, ci sarà il trapper Capo Plaza che promette di riempire la platea di giovanissimi. Sabato 27 è invece Tommaso Paradiso che ha stabilito un vero e proprio record di vendite con un “sold out” che ha di fatto bloccato la vendita dei biglietti diversi giorni prima dell’evento, nonostante le continue richieste che continuano ad arrivare ai botteghini e che non è stato più possibile esaudire.

A Porta di Ponte, stasera, 25 agosto alle 21,30, torneranno le Blues Sisters, le famose hostess di “Sicilia Cabaret”. Si tratta di un duo al femminile irriverente e pieno di trovate in salsa sicula.

Venerdì 26 alle 20,30, in piazzale Giglia a San Leone, è invece in programma lo spettacolo intitolato “Folklore nel Cuore – Uniti per la pace”, organizzato dall’associazione culturale “I Picciotti da Purtedda”. Sul palco si esibiranno i gruppi folklorici di Cile, Kosovo, “Danze Antiche dell’800” di Catania, il gruppo ”Città di Grotte”, “Ciauru di Sicilia” di Augusta e dei ”Picciotti da Purtedda”. L’esibizione sarà preceduta dal concerto dell’orchestra “Zagarella” di Augusta. Presenterà la serata Davide Sardo.

Sempre venerdì è in programma un appuntamento letterario: “Rocco Schiavone incontra Agrigento verso il 2025′”. Antonio Manzini presenterà il suo libro “Le ossa parlano” - edito da Sellerio - nella corte interna di Palazzo San Domenico (sede del Comune in piazza Pirandello) alle 19. L’inventore del famoso vicequestore Rocco Schiavone sarà intervistato dalla scrittrice Agata Bazzi. Il romanzo si intitola “Le ossa parlano” edito da Sellerio.

Ed ancora venerdì partirà il torneo internazionale di scacchi all’hotel Tre Torri, appuntamento giunto ormai alla settima edizione.

Domenica 28 sono attesi gli Agricantus in concerto con la voce di Chiara Minaldi in piazza don Minzoni, davanti alla Cattedrale di San Gerlando. Sempre domenica, per la Sagra del ,elone a Montaperto, si esibirà il gruppo musicale “Style”.