Cateno De Luca arriva in città: presentazione del nuovo libro allo Spazio Temenos

S’intitola “Non tutto è successo!” (Piemme editore) il nuovo libro di Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e ora sindaco di Taormina, che presenterà il 20 dicembre alle 20 allo Spazio Temenos di Agrigento in via Pirandello (ex chiesa di San Pietro).

Il volume contiene la prefazione di Catena Fiorello e la postfazione di Red Ronnie. Dopo la presentazione seguirà un brindisi natalizio in compagnia dell’autore.

L’evento è organizzato da “La casa del musicista”. Ingresso con donazione libera.