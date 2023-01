Torre Salsa, Punta Bianca e fiume Platani: trekking e tombola nel lungo weekend dell’Epifania

Tanto sole, tanto divertimento e tanta spensieratezza tra un bagno fuori stagione, il pranzo a sacco in stile picnic, le soste e la tombola con una camminata di circa 8 chilometri. Si ripete il 5 gennaio la proposta inedita di VisitAgrigento, che lo scorso dicembre ha già avuto grande successo, per far conoscere la biodiversità della riserva naturale di Torre Salsa, per divertirsi con una tombola vista mare e raccogliere fondi da destinare in beneficenza per le famiglie meno fortunate di Siculiana e Montallegro.

L'iniziativa nasce grazie all'allestimento, da parte dell'ente gestore, il WWF Torre Salsa, di un'area del Franco Galia con tensostruttura, tavoli e panchine.

Il 5 gennaio, dunque, si svolgerà un'altra tombola in riserva del tutto gratuita, riservata ai bambini dagli 8 ai 12 anni (accompagnati da almeno un genitore). Sarà occasione per far fare a loro una breve e facile passeggiata naturalistica a Torre Salsa.

Seguirà, nel weekend del 6, 7 e 8 gennaio, un altro evento per far conoscere le riserve naturali più belle del nostro territorio. L'iniziativa, denominata "Il mare d'inverno", prevede 3 facili trekking in 3 giorni: Foce del fiume Platani, Torre Salsa e Punta Bianca.

Per informazioni su tutte queste iniziative basta scrivere un messaggio whatsapp a VisitAgrigento al 380 7985180.