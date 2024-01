Si torna a fare trekking: ecco la “camminata” tra le Gole del lupo e il castello di Poggio Diana

Domenica di trekking invernale per conoscere uno dei più importanti gioielli naturalistici ed archeologici della provincia di Agrigento. Appuntamento il 28 gennaio alle 9,30 per partecipare al tour tra le Gole del lupo ed il castello di Poggio Diana tra gli aranceti di Ribera.

L’evento, promosso da VisitAgrigento, è un’esperienza che ha un carattere sensoriale. Conosceremo le forme degli elementi e la loro essenza - dicono gli organizzatori - ed impareremo a riconoscere le piante selvatiche più interessanti e la simbiosi possibile tra diversi ecosistemi e l’uomo. Ma anche a conoscere le formazioni rocciose che contraddistinguono questo luogo magico. Arriveremo al fiume Verdura ed osserveremo da una posizione privilegiata il magnifico Castello di Poggio Diana”.

L'evento terminerà entro le 15,30 e sarà necessario quindi organizzarsi per un pranzo a sacco da casa, da consumare in compagnia sul luogo dell'evento in stile picnic.

Il trekking sarà guidato dall'educatore ambientale Nino Dinolfo e dalla guida naturalistica di Federescursionismo Sicilia Marcello Mira. Il percorso è di circa 7 chilometri con un tempo di cammino di 3 ore (soste escluse). E’ sconsigliato ai ragazzi al di sotto dei 14 anni e a chi ha difficoltà a deambulare.

E’ necessario avere un abbigliamento sportivo e a strati, pantaloni sportivi lunghi, maglia a maniche corte e giacca a vento, invernale ed impermeabile. Maglietta intima di ricambio, scarpe da trekking (raccomandate o scarpe da ginnastica con buon grip), scarpe di ricambio (da tenere in auto), cappello, gel disinfettante, bastoncini da trekking, 2 litri di acqua, pranzo a sacco, telo per il picnic, snack per il trekking, crema solare, occhiali da sole e spray per insetti.

La quota di iscrizione comprende la degustazione di arance di Ribera DOP: 15 euro per chi deve ancora fare la tessera 2024 (comprende la visita guidata, tessera, assicurazione e degustazione); 12 euro per i soci VisitAgrigento 2024; 5 euro per i ragazzi dai 15 ai 18 (non compiuti) non tesserati (comprende la visita guidata, tessera, assicurazione e degustazione); gratuito per i ragazzi dai 15 ai 18 anni già tesserati 2024. Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare la guida Marcello Mira via Whatsapp al 380 7985180.

Gli organizzatori si riservano di annullare l’evento a causa di condizioni meteo avverse.