Agricoltura sociale: due tappe del tour “Nessuno escluso” tra Agrigento e Palma di Montechiaro

Dal 09/12/2021 al 10/12/2021

Due tappe in provincia di Agrigento del tour “Nessuno escluso” per parlare di agricoltura sociale nelle aziende bio, percorsi di buone pratiche, contrasto alla dispersione scolastica e alla precarietà sociale, analisi e strategie per lo sviluppo territoriale.

Primo appuntamento giovedì 9 dicembre alle 17 al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro.

Il giorno successivo si andrà invece nello “Spazio Temenos” dell’ex chiesa di San Pietro ad Agrigento in via Pirandello.

“Si tratta – spiega Lillo Alaimo Di Loro, presidente dell’associazione Humus e del Consorzio “Isola bio Sicilia” – di tre appuntamenti centrati sull’agricoltura sociale da svilupparsi nel circuito delle aziende agricole biologiche che includono, tra le attività che riguardano la multifunzionalità, anche i servizi di accoglienza e inclusione. L’attività agricola, soprattutto biologica, infatti, si è rivelata efficace nel favorire l’inclusione di soggetti svantaggiati attraverso l’agricoltura sociale.

A tal proposito, in ciascuna tappa di “Nessuno escluso”, saranno presenti esperti che parleranno del fabbisogno di inclusione delle diverse categorie, spiegheranno le linee di azione del progetto e le tecniche per sviluppare il percorso di inclusione avvalendosi del partenariato territoriale e favorendo le attività di cooperative e associazioni nei confronti dei soggetti deboli e svantaggiati”.