"Tour del barocco" a Naro e Palma di Montechiaro: nuova domenica di passeggiate immersi nella storia

“VisitAgrigento” organizza il “Tour del Barocco” a Naro e a Palma di Montechiaro nella giornata di domenica 17 ottobre.

Gli iscritti potranno scegliere se partecipare ad una o ad entrambe le passeggiate (Naro di mattina, Palma di pomeriggio).

La quota resta comunque invariata.

Per la pausa pranzo ci si potrà autogestire e quindi scegliere se portare un pranzo a sacco da consumare insieme in un punto panoramico o consumare il pasto in qualche attività della zona.

La visita a Naro sarà dalle 9:30 alle 13:00. Quella a Palma di Montechiaro dalle 15:00 alle 18:00

I partecipanti saranno accompagnati da due guide locali e da Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia.

Abbigliamento consigliato:

sportivo ed a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento.

scarpe da ginnastica

cappello

- occhiali da sole

È necessario avere con sè:

mascherina da utilizzare nei luoghi di sosta

gel disinfettante

1 litro di acqua

snack da consumare durante la passeggiata

La quote di iscrizione, compresa assicurazione:

12,00 euro per i non soci dai 16 anni in poi (da tesserare)

5,00 per i soci minorenni fino a 15 anni(dai 6 ai 13 anni non compituti)

10,00 euro per i soci VisitAgrigento dai 16 anni in poi

gratuito per i soci minorenni VisitAgrigento (dai 6 ai 15 anni non compiuti).

Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare via whatsapp il 380 7985180.

“VisitAgrigento” è un'associazione culturale associata ACSI.