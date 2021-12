"Un goal per la ricerca": torneo dell'Immacolata in città e a Porto Empedocle

"Un goal per la ricerca - memorial Simone Policardi". Si terrà mercoledì - dalle 9 alle 19,30 - la terza edizione del "Torneo dell'Immacolata". I ragazzi delle scuole di calcio e delle società sportive si affronteranno in un torneo, che si avvale del patrocinio dell Airc, che vuole raggiungere i giovani per sensibilizzarli alla prevenzione e ai corretti stili di vita che insieme alla ricerca costituiscono gli obiettivi primari della fondazione Airc per combattere il cancro

Quest'anno l' iniziativa avrà luogo in due sedi diverse. A Porto Empedocle, ai campetti della società Ponte di ferro gestita da Mariella e Fortunato Policardi. Si contenderanno il trofeo 10 squadre di 5 società sportive, categoria esordienti (2009/2010). Ad Agrigento, allo Sport Village, si daranno "battaglia" invece 9 squadre di 9 società sportive, categoria esordienti (2010). Ad organizzare l'evento, in questo caso, è la scuola calcio "Colleverde".

Durante il torneo è prevista la presenza di alcuni volontari dell'Airc delle delegazioni di Agrigento e di Favara che distribuiranno materiale informativo sulle attività e sulle iniziative dell'Airc e sui traguardi raggiunti nella cura del cancro. Volontari che cureranno una raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto all'Airc fondazione italiana per la ricerca sul cancro che da più di cinquant'anni si adopera per promuovere la ricerca per rendere il cancro sempre più curabile.