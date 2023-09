“Borghi dei tesori”, a Sant’Angelo Muxaro il concerto di Libero Reina nella tomba del principe

Sabato 2 settembre, all’interno della suggestiva tomba del principe, nell’area archeologica di Sant’Angelo Muxaro, il cantautore e compositore sicano Libero Reina si esibirà in una performance musicale-artistica unica, per location, per tipologia di strumenti e per brani musicali da lui stesso composti.

L’evento fa parte del “Borghi dei Tesori Fest”.

“La piccola cittadina sicana - dice il sindaco Angelo Tirrito - non è nuova a questo tipo di eventi che danno la possibilità di usufruire dell’immenso patrimonio archeologico, in chiave nuova e diversa, utilizzando ed interagendo con luoghi dalla storia millenaria”. Lo spettacolo si svolgerà in due turni: alle 21 e alle 22 con un numero massimo di 30 persone per ogni turno.

I biglietti possono essere acquistati qui