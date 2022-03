Teatro della Posta Vecchia, concerto-tributo di Daniele Guastella per omaggiare Franco Battiato

Prezzo non disponibile

Omaggio a Franco Battiato con un concerto-tributo, sabato 2 aprile, di Daniele Guastella al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea.

Dalle 21 in poi un viaggio in musica per ricordare le tappe più importanti del cantautore siciliano.

Con Daniele Guastella (voce, piano e programmazioni), sul palco ci saranno anche Luigi Amico (violino) e Osvaldo Rizzo (chitarre). A distanza di un anno dalla sua scomparsa viene così celebrato uno dei più grandi cantautori della storia della musica con un’operazione delicata e rispettosa del suo lavoro.

Verranno infatti eseguite le canzoni più conosciute dell’artista, quelle senza tempo che hanno segnato la storia di milioni di persone e che ancora riescono a regalare emozioni indescrivibili.

Daniele Guastella, reduce dalla meravigliosa esperienza dei due concerti “Sicilia per la pace” al fianco di Lello Analfino e di una lista interminabile di artisti siciliani, ha riunito un trio d’eccezione per un commosso omaggio a Battiato senza rinunciare al proprio stile artistico. Ospiti sul palco l’artista Armando Cacciato e il pianista agrigentino Salvatore Galante. Prenotazioni al 368 3175996.