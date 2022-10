Teatro della Posta Vecchia, la nuova stagione parte con il concerto di Manuela Ciunna

La nuova stagione del teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, comincerà ufficialmente venerdì 14 ottobre alle 21 con il concerto di Manuela Ciunna, vincitrice del concorso "Chicco Bettinardi - Nuovi talenti del jazz italiano 2018".

Cantante e cantautrice, Manuela Ciunna presenterà il suo nuovo progetto "’Nzuccarata", terzo lavoro discografico pubblicato da Maqueta Records. L’album è un omaggio alla Sicilia e nasce dall’esigenza di un ritorno alle origini: Manuela scrive il brano “Vice`” in dialetto e lo incide con la prestigiosa collaborazione di Fabrizio Bosso. Ha voluto utilizzare quel linguaggio viscerale e autentico che sottolinea la sua identità siciliana. L’artista, infatti, dopo aver approfondito il linguaggio jazz e la cultura brasiliana, adesso indaga sui suoni e la lingua della sua terra.

Accompagnata da Seby Burgio al pianoforte ed Emanuele Primavera alla batteria, proporrà alcuni dei brani più noti della canzone popolare siciliana come le celeberrime “Vitti na crozza”, “Malarazza”, “E vui durmiti ancora” ed anche un antico “canto da lavoro dei salinai” in omaggio alla tradizione delle saline di Augusta, sua città natale. Previsto anche un tributo a Franco Battiato con “Stranizza d’amuri”. Ed ancora, con “Cu ti lu dissi”, per omaggiare la cantastorie siciliana Rosa Balistreri, in una versione del tutto nuova rispetto alle precedenti che fa fede alla passione di Manuela per la musica brasiliana e registrata insieme a Nicola Stilo al flauto traverso, musicista e storico collaboratore di Chet Baker.

Ingresso 10 euro. Informazioni ai numeri 0922 26737 e 368 3175996.