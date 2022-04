Il rock arriva al teatro "Pirandello": in concerto i migliori chitarristi italiani

Indirizzo non disponibile

Il grande rock e il virtuosismo chitarristico arrivano al teatro Pirandello di Agrigento. Sabato 30 aprile, sul palco saliranno infatti alcuni dei migliori chitarristi italiani per l'evento "Rock in teatro".

Si tratta di Ricky Portera (chitarrista degli Stadio); Maurizio Solieri, per vent'anni chitarrista di Vasco Rossi; l'ex Litfiba e chitarrista di Ligabue Federico Poggipollini e Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato. Alla voce ci sarà Lorenzo Campani (New Era e Solieri Gang, finalista di The Voice), mentre a basso e batteria troveremo Rigo Righetti e Robby Pellati.

Parte del ricavato dalla vendita dei biglietti di "Rock in teatro", andrà in beneficenza grazie alla collaborazione con i circoli Rotary e Rotaract di Agrigento.

Biglietti: 15 euro inclusi diritti di prevendita, sul sito www.coopculture.it e alle biglietterie di CoopCulture presso la Valle dei Templi, il Museo archeologico regionale Pietro Griffo e Casa Museo Luigi Pirandello