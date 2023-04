Teatro Pirandello, concerto-tributo a Stevie Wonder con il quartetto di Fabrizio Bosso

Esclusivo evento musicale, giovedì 13 aprile alle 21,30 al teatro Pirandello, con il trombettista Fabrizio Bosso: in scena con un concerto che porta il nome del suo ultimo album “We Wonder” uscito nel settembre 2022. In occasione del compleanno di Stevie Wonder, il 13 maggio dell’anno scorso, Bosso gli ha reso omaggio pubblicando la sua versione, in quartetto, di “Overjoyed”, nuovo singolo per Warner Music. Poi è arrivato l’album interamente dedicato al musicista e compositore americano.

L’energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad insieme alla tecnica e al lirismo unico della tromba di Fabrizio Bosso. Ed ancora la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto rappresentano tutti elementi che rendono unico ed irripetibile questo concerto.

Il prezzo del biglietto varia da 23 a 26 euro in base al posto prescelto.