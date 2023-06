“Mostra degli illustri conterranei”. al museo Griffo i documenti originali degli uomini che hanno lasciato il segno

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/06/2023 al 01/07/2023 Orario non disponibile

Lunedi 26 giugno alle 9,30, al museo archeologico regionale Pietro Griffo in via Passeggiata archeologica, si inaugurerà la mostra, promossa dal Distretto notarile provinciale presieduto da Claudia Gucciardo, intitolata “Memorie degli illustri conterranei - Sulle spalle dei Giganti”. Sarà visitabile per circa una settimana, fino al primo luglio compreso.

La mostra riunisce, in unico spazio espositivo, le più significative memorie, ovverodocumenti scritti originali di illustri conterranei: Pirandello, Hardcastle, Vescovo Lucchesi Palli, Camilleri, Leonardo Sciascia, Giudice Beato Rosario Livatino, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Carlo Alberto dalla Chiesa, Gaspare Ambrosini. Sono scrittori, archeologici, vescovi, giudici, parlamentari, prefetti della Repubblica italiana, uomini di cui è necessario tenere vivo il ricordo e che ad Agrigento e nella sua provincia hanno lasciato la loro impronta indelebile.

“Sulle spalle dei Giganti” esprime il rapporto non di prevalenza ma di ”connessione”, di continuità tra la cultura moderna e contemporanea rappresentata da questi uomini illustri e quella antica ed in particolare quella greca a cui l'antica Akragas deve molto della sua storia di ricchezza monumentale e di prosperità.