Nel ricordo di Stefano Pompeo, l'istituto "Guarino" non dimentica il giovane favarese: il programma

Venerdì 7 maggio 2021 , dalle 9 alle 10.15, l’Istituto Comprensivo “G. Guarino” ricorderà e celebrerà la memoria di Stefano Pompeo. L’evento sarà in diretta Facebook e si colloca all’interno della settimana della Legalità.

"La scelta - fanno sapere dall'istituto - della data non è stata casuale in quanto ricorre il compleanno di Stefano, per tale motivo la scuola lancerà l’iniziativa “ La piccola biblioteca di Stefano” e premierà gli alunni del Progetto “Io Merito”. Tanti saranno gli interventi di illustri ospiti come il prof. Gaetano Scorsone, il giornalista Gero Tedesco, il giornalista Totò Arancio e la famiglia Presti - Pompeo. Tutti e tre gli ordini di scuola saranno impegnati con interventi finalizzati al tema.