Tornano le “Sere Fai d’estate”, tanti appuntamenti alla Kolymbethra: ecco il programma

Dai racconti al chiaro di luna alle performance teatrali, dagli incontri letterari alle osservazioni astronomiche per vivere l’atmosfera della Valle dei Templi fino a tarda sera. Da luglio a settembre tornano le ”Sere Fai d’estate”: un ricco calendario di appuntamenti al Giardino della Kolymbethra che rimarrà aperto eccezionalmente oltre l’orario abituale per offrire l’esperienza inedita di una visita al tramonto, partecipare a iniziative speciali o godere della magica atmosfera delle sere estive immersi in un luogo unico: aperitivi all’ombra di alberi centenari ed esperienze eno-gastronomiche sotto le stelle, concerti e spettacoli al chiaro di luna, lezioni di astronomia e visite guidate tematiche, incontri e presentazioni di libri per scoprire sotto un’altra luce le bellezze del sito incastonato nella Valle dei templi.

La rassegna “Al calar del sole” propone per le serate di venerdì 7, sabato 15, sabato 22, venerdì 28, sabato 29 luglio, domenica 6, mercoledì 9, giovedì 10, sabato 12, domenica 13, giovedì 17, sabato 19, domenica 26 agosto, sabato 2, domenica 3 e domenica 10 settembre una serie di appuntamenti ai piedi dell’ulivo secolare da trascorrere tra musica, arti e performance in piacevole compagnia.

All’insegna della cultura sarà, inoltre, il ciclo di “Aperitivi letterari” in programma per venerdì 14, domenica 16 e 30 luglio, sabato 5, mercoledì 16, sabato 20 agosto e sabato 9 settembre: una serie di letture, incontri con autori, intermezzi artistici e teatrali accompagnati da un calice di vino. Le serate saranno organizzate in collaborazione con Associazioni del territorio e vedranno la partecipazione di autori siciliani e non.

E ancora il vino sarà protagonista di “Fuori Cantina”, rassegna di incontri tematici alla scoperta delle eccellenze enologiche delle pregiate cantine siciliane e della provincia di Agrigento. L’appuntamento è per tutti i venerdì sera dal 21 luglio al 1° settembre con un vero e proprio viaggio sensoriale tra ulivi e alberi di agrumi in compagnia di esperti e sommelier. L’iniziativa è patrocinata dal Parco della Valle dei Templi e da Diodoros, progetto di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e agricolo della Valle dei Templi, in collaborazione con il giornalista ed esperto di vini Salvo Ognibene.

Tornerà inoltre quest’anno, con un doppio appuntamento, domenica 23 luglio e domenica 27 agosto, “Astronomi per una notte”: una serata tutta dedicata all’osservazione al telescopio della volta celeste alla scoperta di ammassi stellari, nebulose, galassie, in compagnia degli operatori del Planetario di Palermo. A disposizione dei partecipanti, un buon calice di vino da gustare nei pressi dell’ulivo secolare a cura di “Mediterraneo yachting club”.

Per informazioni sugli eventi, giorni e orari di apertura, costi e prenotazioni basta cliccare su www.serefai.it.

Prezzi

Al calar del sole: Intero € 7; Iscritti FAI gratuito; Residenti e Studenti (19-25 anni) € 5; Ridotto (6-18 anni) € 2; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 15.

Aperitivi letterari: Intero € 12; Iscritti FAI € 5; Residenti e Studenti (19-25 anni) € 10; Ridotto (6-18 anni) € 2.

Fuori cantina: Intero € 20; Iscritti FAI € 10; Ridotto speciale 6-12 anni, con laboratorio incluso € 5.

Astronomi per una notte: Intero € 7; Iscritti FAI gratuito; Residenti e Studenti (19-25 anni) € 5; Ridotto (6-18 anni) € 2; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 15.