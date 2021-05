Sciacca, "Libri in festa 2021": il programma della terza settimana

Un omaggio a Leonardo Sciascia con un gemellaggio con la Fondazione e le Istituzioni di Racalmuto, sua città natale, ma anche momenti dedicati anche ad altri illustri letterati come Dante Alighieri e Luigi Pirandello, e alla Giornata per i diritti dell’Infanzia. E poi rubriche d’arte, di inbook, di consigli di lettura, di atti di storia, di saperi e di sapori. Sono alcune delle iniziative del variegato programma della terza settimana di “Sciacca libri in festa 2020”, cartellone di iniziative di promozione del libro e della lettura iniziato lo scorso 9 maggio promosso dal Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura, con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar” in adesione alla campagna nazionale “Maggio dei libri” del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

ECCO DI SEGUITO IL PROGRAMMA DELLA TERZA SETTIMANA

24 maggio – lunedì – ore 10

BIBLIO JUNIOR PSY – Libri per piccoli, consigli per i grandi. Rubrica a cura della psicoterapeuta Ivana Dimino.

24 maggio – lunedì – ore 18,30

IL VIAGGIO DI UN CUOCO – Angelo Pumilia racconta il piacere e l’emozione della cucina, attraverso grandi autori e chef come Anthony Bourdain.

25 maggio – martedì dalle ore 10

UNA GIORNATA PER DANTE – Omaggio al Sommo Poeta con le opere partecipanti al concorso Un canto per Dante promosso dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale “Aurelio Cassar”

25 maggio – martedì – ore 17

CENTO SCIASCIA - Gemellaggio con la Fondazione “Leonardo Sciascia”– Omaggio allo scrittore nell’anno dell’anniversario dei cento anni dalla sua nascita. Incontro con le Istituzioni di Racalmuto.

26 maggio – mercoledì – ore 10

ATTI DI STORIA – Alunni agrari della Provincia di Girgenti: storie di scuole, di luoghi, di istruzione. Appuntamento a cura della direttrice dell’Archivio di Stato di Agrigento Rossana Florio.

26 maggio – mercoledì – ore 18,30

OMAGGIO NOBEL – Il monologo della lucertola tratto dalla commedia Non si sa come di Luigi Pirandello, nell’interpretazione dell’attore Franco Bruno (TeatrOltre)

27 maggio – giovedì – ore 10

ARTE E ARTISTI- Contributo del critico d’arte Anthony Francesco Bentivegna

27 maggio – giovedì – ore 18,30

LUNGA VITA AI DIRITTI – Contributo dei bambini del secondo circolo didattico “Sant’Agostino” nel trentennale della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

28 maggio – venerdì – ore 10

SEMI D’AMORE – “La lettura come atto di cura: dalla gestazione ai primi anni di vita”. Il contributo dell’Ufficio Educazione e Promozione alla Salute del Distretto di Sciacca dell’ASP e di Nati per Leggere.

29 maggio – sabato – ore 10

FANTASTICAA STORIA– Letture speciali per bambini speciali. Rubrica di Francesca Drogo