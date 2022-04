“Sciacca libri in festa”, lo scrittore Enzo Randazzo si racconta nel suo libro autobiografico

Terzo appuntamento della rassegna “Sciacca città che legge”, all’interno di “Sciacca libri in festa 2022”, per parlare di libri, lettura e scrittura con l’inedito zibaldone di Enzo Randazzo dal titolo “Scrivere mi è sempre piaciuto”: autobiografia, mista a romanzo, in cui l’autore ammette fin dalle prime righe la personale attitudine ad esternarne il senso intimo e personale, simbolo o parabola, di una coscienza generazionale e storica alla ricerca della sua identità.

L’incontro è organizzato dalla libraria Ornella della Ubik di Sciacca e si svolgerà venerdì 29 aprile alle 18 nell’atrio superiore del palazzo municipale.

Lo scrittore del ”Borgo dei borghi” si affida alla memoria come strumento di accesso a una verità capace di manifestarsi indipendentemente da griglie e schemi linguistici, consegnandosi al potere della scrittura, lasciando parlare il linguaggio, utilizzando le parole come sonde capaci di rivelare la compresenza nella narrazione di patto autobiografico e di paratesto romanzesco, presentandosi come un romanzo che è però allo stesso tempo un’autobiografia oppure nessuno dei due.

Enzo Randazzo intraprende un viaggio letterario e metaforicamente ripercorre la sua vita, per dare un senso compiuto alla scrittura e alla letteratura, facendo del libro e della lettura l’essenza del vivere.

Il rapporto profondo tra il narratore, i libri scritti da altri autori e i suoi stessi libri si esplicita formalmente come struttura narrativa e assume via via rilevanza nel rappresentare un continuum della sua persona. La genesi dei suoi libri, le numerose presentazioni in Italia, gli appuntamenti culturali, gli incontri con gli studenti, a cui mai si sottrae, sono la sua stessa autobiografia. In ognuno c’è un aspetto di se stesso; i libri, in Scrivere mi è sempre piaciuto, costituiscono l’elemento scatenante dell’operazione memoriale.