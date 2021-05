"Sciacca libri in festa 2021", ecco il programma della seconda settimana

L’incontro con un candidato al Premio Strega 2021, la presentazione di diversi libri, il racconto di un luogo del cuore di Sciacca, racconti e poesie sull’emergenza Covid, i risultati del corso sugli inbook promosso dal Comune di Sciacca, le rubriche per la lettura inclusiva e i consigli per bambini e i genitori, la storia di donne straordinarie. Sono alcuni dei momenti del programma della seconda settimana di “Sciacca libri in festa 2020”, cartellone di iniziative di promozione del libro e della lettura iniziato lo scorso 9 maggio promosso dal Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura, con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar” in adesione alla campagna nazionale “Maggio dei libri” del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

“Un cartellone – evidenziano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino – ricco di proposte culturali, di momenti di conoscenza e di riflessione, che si realizza grazie al coinvolgimento e contributo di scrittori, artisti, operatori culturali, librerie, case editrici, associazioni, scuole, di chi ha sottoscritto il Patto locale della Lettura di 'Sciacca città che legge', qualifica ottenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali".

Anche quest’anno, come nel 2020, “Sciacca libri in festa-Maggio dei libri” è in versione digitale a causa dell’emergenza coronavirus. Principale luogo degli eventi online sarà il profilo Facebook di “Comune di Sciacca-Cultura”:

17 maggio – lunedì – ore 10

BIBLIO JUNIOR PSY – Libri per piccoli, consigli per i grandi. Rubrica a cura della psicoterapeuta Ivana Dimino.

17 maggio – lunedì – ore 17,30

PRESIDIO INBOOK – Voci e testimonianze, di docenti e allievi, dal corso di formazione sugli inbook promosso dal Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura e biblioteca “Aurelio Cassar” e condotto dal Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano.

17 maggio – lunedì – ore 19,00

STORIE DI DONNE STRAORDINARIE – Incontro in diretta con Simona Lo Iacono, magistrato e scrittrice, autrice del romanzo La tigre di Noto (Neri Pozza) dedicato alla vita della scienziata siciliana Anna Maria Ciccone. Conversazione con Daniela Bonavia e Antonella Palazzotto. In collaborazione con la Libreria Mondadori.

18 maggio – martedì – ore 10,00

LETTURE IN PEDIATRIA – “Il libro strumento di accoglienza e sostegno per i bambini ricoverati in ospedale”. Il contributo del presidente Pinetta Curreri e delle socie dell’Abio.

18 maggio – martedì – ore 18,30

PERSONAGGI – Incontro con Enzo Randazzo, autore del romanzo Il presidente Liccasarda. Intervista di Giuseppe Recca.

19 maggio – mercoledì ore 18,30

STREGATI – Incontro in diretta con lo scrittore e docente di scrittura Giulio Mozzi autore di Un mucchio di bugie (Laurana Editore) e Le ripetizioni (Marsilio) candidato al Premio Strega. Conversazione col giornalista e scrittore Piero Melati. Presente l’editore Lillo Garlisi

20 maggio – giovedì – ore 10

LUOGHI DELLA MEMORIA – La scala di lu sciddicaloru di Sciacca e la gioia dei bambini di generazione in generazione nel racconto del cuore di Giovanna Barna

20 maggio – giovedì – ore 16

SFIDE EDUCATIVE – Preadolescenza e adolescenza ai tempi del Covid. Incontro in diretta con la psicopedagogista e scrittrice Barbara Tamborini. Progetto “Sostegno alla Genitorialità e Sportello Ascolto” del Distretto Socio Sanitario D7 di Sciacca.

21 maggio – venerdì – ore 18,30

SOGNI E DESTINI – Incontro in diretta con Christiano Cerasola, autore del romanzo Ryuu - Il custode di Izu (Elmi’s World editore). Conversazione con Accursio Soldano e Gisella Mondino.

22 maggio – sabato – ore 10

FANTASTICAA STORIA– Letture speciali per bambini speciali. Rubrica di Francesca Drogo

22 maggio –sabato – ore 18,30

RACCONTI AL TEMPO DEL COVID – A cura di Unitre, l’Università delle tre età di Sciacca

23 maggio – domenica – ore 10,00

PER NON DIMENTICARE – Omaggio ai giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e alle vittime uccise dalla mafia, nel contributo di Angelo Puccio, studente del Liceo Scientifico “Fermi” di Sciacca