"Sciacca Estate", arriva l'Orchestra sinfonica siciliana per un concerto alle Terme

Sabato 7 agosto ci sarà il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana davanti allo stabilimento delle Terme, nel piazzale Abisso a Sciacca.

Uno spettacolo, che avrà inizio alle 21, che è frutto di un accordo tra il Comune e la Fondazione. Così la città di Sciacca ha avuto il privilegio di essere inserita tra le tappe del tour promozionale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana in alcune località dell’isola.

Il concerto s'intitola "Anima russa" ed è espressamente dedicato al celebre compositore Cajkovskij. L'ensemble sarà diretto da Eric Lederhandler con primo violino che sarà Oleksandr Semchuck.

In programma il concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35 e la Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36.

Ingresso gratuito.

