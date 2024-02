Sciacca educational tour: 2 giorni per scoprire le bellezze della città termale

Sciacca svela tutto il suo potenziale turistico. Il 23 e 24 febbraio, a partire dalle ore 10, si svolgerà lo “Sciacca educational tour”, evento gratuito all’insegna del turismo e della bellezza organizzato dal Museo Diffuso dei 5 Sensi in collaborazione con il Comune di Sciacca, Agrigento Extra e Sciacca Turismo.

Si tratta di un viaggio destinato agli operatori del settore turistico, tour operator, travel designer, agenti di viaggio, proprietari di strutture ricettive, accompagnatori e guide turistiche, anche saccensi ma non solo, per far conoscere e aggiornarsi sull’offerta turistica della destinazione Sciacca attraverso i percorsi e le esperienze multisensoriali che il Museo Diffuso offre agli ospiti, così che essi possano proporla a loro volta ai viaggiatori.

Da affascinanti itinerari alla scoperta dei tre borghi della città a emozionanti esperienze del fare e dell'essere, dall'incontro con la comunità, gli artigiani, i commercianti che raccontano la propria arte e curiosi aneddoti alle degustazioni di prodotti tipici del territorio in luoghi unici, in questa “due giorni” gli operatori del settore turistico diventeranno cittadini temporanei e potranno esperire in prima persona le proposte del Museo Diffuso dei 5 Sensi per un viaggio genuino, sano, sostenibile, all’insegna della comunità e dell’identità.

I partecipanti avranno, inoltre, la possibilità di usufruire del pernottamento gratuito presso una delle strutture ricettive partner del Museo Diffuso.

Per partecipare è necessario registrarsi compilando il form qui

Per ulteriori informazioni e dettagli si può telefonare al 334 3220888 oppure scrivere una mal a info@sciacca5sensi.it.