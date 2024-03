Santuario dell’Addolorata, via Crucis e messe nei venerdì di Quaresima in attesa dei riti pasquali

Il santuario della Beata Maria Vergine Addolorata, in via Garibaldi ad Agrigento, richiama i suoi fedeli nei venerdì di Quaresima, il 9, 16 e 23 marzo, per prendere parte alla via Crucis e alla Santa messa a partire dalle 18,30.

Si tratta dei riti, organizzati dall’Arciconfraternita “Maria Santissima dei Sette dolori, che anticipano la Pasqua.

Previsti anche i “Sabati in onore della Madonna” a partire dalle 17,15.

Lunedì 25 e martedì 26 marzo gli esercizi spirituali per la Confraternita all’avvio della Settimana Santa.