I sapori e le leggende di Santa Lucia, appuntamenti a tema tra degustazioni e racconti per bambini

Profumi, sapori, colori e leggende legate a Santa Lucia: tutto da scoprire il 13 dicembre a Sciacca.

Dalle 17 alle 21 ci saranno 2 postazioni speciali - al Mulino dalla Mugnaia e alla Torre Campanaria di San Michele (dalle 18.00) per assaporare la Cuccìa nella classica versione tradizionale e in una versione rivisitata. Dalla Mugnaia sarà inoltre possibile assaggiare altri prodotti tipici del territorio: le "Cucciddate" del Bar Pierrot, il gambero rosa dell'azienda Gambero rosa sapore di Sciacca, gli agrumi e l'olio dell'azienda Daino, i prodotti dell'azienda Campo d'Oro. Sempre dalla Mugnaia, alle 18, appuntamento per grandi e piccini con la storia "Una bambina di nome Lucia", mentre alla Torre Campanaria sarà possibile visitare il presepe in ceramica.

Giornata organizzata dal Museo diffuso dei 5 Sensi in collaborazione con il Mulino dalla Mugnaia, l'istituto Amato Vetrano, il Comune di Sciacca e il Lions Club. Informazioni al 334 3220888