“San Calogero tra fede, storia e tradizione”: all’ex Collegio dei Filippini la rievocazione delle origini

S’intitola “San Calogero tra fede, storia e tradizione” il convegno in programma il 23 giugno alle 17 nell’atrio dell’ex Collegio dei Padri Filippini di Agrigento in via Atenea. E’ organizzato dall’associazione Italia Nostra (sezione di Agrigento) con il patrocinio del Comune.

Gli aspetti della vita del santo nero, la sua storia, il culto e la tradizione popolare saranno affrontati dal professore Settimio Biondi e da don Vincenzo Lombino. Una conversazione a due voci con lo scopo di far conoscere meglio la figura di uno dei santi più amati dal popolo agrigentino e non solo.