Torna la “Sagra della ricotta” a Sant’Angelo Muxaro: appuntamento posticipato per il maltempo

Spostato di una settimana circa l’appuntamento con la“Sagra della ricotta” a Sant’Angelo Muxaro. Avrebbe dovuto svolgersi, come da tradizione, per l’Epifania ma il maltempo ha costretto gli organizzatori a posticipare.

Quest’anno si svolgerà il 14 gennaio. Dunque sarà davvero dura, per chi ha già deciso di mettersi a dieta, imbattersi nel vassoio con i prodotti in degustazione, domenica, in piazza Umberto I a Sant’Angelo Muxaro. Ricotta calda, panini, tuma fresca, vino, torta alla ricotta e tante altre specialità: un tripudio di sapori per iniziare l’anno in dolcezza.

Il programma

Alle 8 l’arrivo dei pastori col gregge in Piazza Umberto I. Alle 9,30 l’apertura della sagra con taglio inaugurale della torta, preparazione e degustazione della ricotta. Alle 11 animazione per bambini. Alla 15 la “Vastasata di Nardu e Ribberiu”. Alle 17 la rappesentazione di Erodiade. Alle 18,30 la degustazione dei “muffuletta” a cura della scuola di formazione professionale "Futura".

Per l’occasione il museo archeologico "MuSAM" sarà fruibile per le visite dalle 9,30 alle 19.