“Sacro minore”: il poeta Franco Arminio legge i suoi versi al palazzo Filangeri di Cutò

Franco Arminio e il suo modo originale di portare in giro la poesia arrivano nella città del Gattopardo, Santa Margherita di Belìce, sabato 26 agosto alle 21,30 nel terzo cortile del palazzo Filangeri di Cutó.

Il poeta e ”paesologo” presenterà il suo “Sacro minore” (Einaudi 2023) in forma originale di reading poetico dialogando con il pubblico e leggendo versi dai suoi libri. “Sacro minore” è un libro di brevi poesie che sono quasi prose, quasi aforismi. Quella di Arminio si potrebbe definire una cerimonia lieta e pensosa, dove c’è spazio per il nostro lato dolente, come se ogni incontro fosse una federazione delle nostre ferite, e c’è spazio per la voglia di “lietezza”.

L'evento prevede un intervento musicale di Giana Guaiana e fa parte del programma della rassegna letteraria “Il libro è l’incanto a Santa Margherita Belice”, curata dall'assessorato comunale al turismo, sport e spettacolo retto da Tanino Bonifacio.

“Sono incontri in cui il pubblico e il luogo sono importanti – dice Bonifacio - e dove ogni evento è unico e irripetibile”.