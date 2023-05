Riabilitazione neurologica e disturbi del movimento: specialisti siciliani a confronto

Nella città dei templi torna #RiabilitAG, la due giorni dedicata alla gestione della disabilità neurologica e dei disturbi del movimento. I lavori inizieranno alle 14,30 di venerdì 5 maggio all’Hotel Della Valle di Agrigento ed andranno avanti fino a sabato.

Il congresso è presieduto dal dottore Fausto Crapanzano, direttore dell’Unità Operativa complessa di Medicina fisica e riabilitativa dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

“La multidisciplinarietà è riabilitazione - dice Crapanzano - e lo diciamo da sempre. Per questo specialisti arriveranno da ogni parte della Sicilia per un confronto serrato sulla disabilità neurologica, per condividere un format utile per curare al meglio i pazienti e dare a tutti i medici le informazioni necessarie per un approccio adeguato alla riabilitazione”.

I lavori sono rivolti a medici di tutte le discipline, ed a fisioterapisti e terapisti occupazionali, tecnici ortopedici, logopedisti e farmacisti, infermieri. Ai partecipanti saranno riconosciuti 7 crediti formativi.

La riabilitazione sarà affrontata sotto vari punti di vista, grazie alla presenza di qualificatissimi relatori e discussant. Tra gli altri argomenti, particolare attenzione sarà rivolta alla gestione clinica delle forme di sclerosi, alla gestione del dolore, alla gestione dei rischi di caduta e di frattura del paziente neurologico, alle gestione dell’ictus e della disfagia neurogena, all’approccio alla persona complessa con disabilità da demenza senile.

“Affronteremo – conclude il presidente del congresso – anche la questione relativa alla gestione della spasticità con tossina botulinica, considerato che ad Agrigento siamo uno tra i pochi centri in Sicilia ad avere sperimentato questo trattamento”.