"R...Estate a Gaffe": pronto il cartellone delle manifestazioni estive

A Palma di Montechiaro è stato allestito il cartellone delle manifestazioni estive al lido di Torre di Gaffe. La rassegna, intitolata "R...estate a gaffe 2021", avrà inizio il 31 luglio alle 19 in piazza Fanara con lo spettacolo "Chi ride vince" a cura di Luigi Corbino.

Il 6 agosto lo street food con musica e artisti da strada alle 18 in piazzale chiesetta.

Il 7 agosto "Paolo Borsellino" dell'autore Fabio Lo Bono alle 19 in piazza Fanara.



Sempre in piazza Fanara si svolgeranno tutti gli altri eventi: il 9 agosto "Giufà" con Lina Vizzini alle 21; il 10 agosto "Serata sotto le stelle"; il 13 agosto "Figli delle app" con Francesco Pira alle 19; il 14 e 15 agosto il torneo di calcio Balilla a partire dalle 16.Ed infine il 21 agosto la corsa non agonistica di 6 km con partenza sempre da piazza Fanara alle 18.