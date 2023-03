Un salotto artistico-culturale a bordo piscina: incontro con il cantautore Mariano Deidda

Sarà il cantautore Mariano Deidda ad aprire la terza edizione di “San Marco Restart” a Sciacca. Si tratta di un salotto artistico-culturale a bordo piscina organizzato dal Comitato provinciale Asi con la direzione di Giuseppe Recca e la collaborazione della struttura turistico-ricettiva “Bono vacanze”.

Primo appuntamento domenica 26 marzo alle 11 con il musicista di origini sarde Mariano Deidda. Un ritorno a Sciacca ad 11 anni da un concerto che lo vide esibirsi all'auditorium delle Terme.

Noto per avere dedicato gran parte della sua produzione musicale a musicare gli scritti di alcuni protagonisti della letteratura europea, primo fra tutti Fernando Pessoa, Deidda ha pubblicato il suo ultimo disco dal titolo “Faust - Fernando Pessoa”, per una casa discografica portoghese, che mette in musica i testi dell'opera frammentaria e incompleta del grande poeta.

La proposta artistica di Deidda, che unisce letteratura, jazz e musica d'autore, ha ottenuto anche diversi riconoscimenti in importanti eventi di musica d'autore e di letteratura. Molto legato alla Sicilia, domenica 26 nell'area esterna del resort "Bono vacanze" di Capo San Marco, Deidda dialogherà con Giuseppe Recca parlando della sua vita artistica e dei suoi progetti.

L'ingresso è gratuito.