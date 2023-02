Visori e realtà virtuale, al teatro di Cammarata le dimostrazioni in anteprima internazionale

E’ un settore tecnologico in fortissima crescita che cattura la curiosità di migliaia di appassionati e non solo: è la cosiddetta realtà aumentata o virtuale che si avvale dell’utilizzo di speciali visori sempre più diffusi tra le ultime innovazioni del mercato.

Tutto questo sarà al centro di “Living Lab”, l’appuntamento dedicato alla presentazione, al test e alle dimostrazioni dei prodotti in realtà aumentata e virtuale, che si svolgerà giovedì 23 febbraio dalle 10,30 in poi al teatro comunale di Cammarata in via Caduti della guerra.

“Oculus”, mostre olografiche, virtual room, ricostruzioni architettoniche, renderanno universalmente fruibili alcuni tra i siti Unesco più suggestivi dell’itinerario arabo normanno di Palermo. I prodotti, progettati grazie al meticoloso lavoro realizzato dal Dipartimento di architettura dell'Università di Palermo, saranno presentati e testati in anteprima internazionale.

Previsti i saluti di Giuseppe Mangiapane, sindaco di Cammarata, Modererà i lavori Angelo Palamenghi, direttore GAL Sicani, nell’ambito del progetto“iHeritage: ICT Mediterranean Platform for Unesco cultural Heritage”. Parteciperanno Lucio Tambuzzo, ideatore del progetto iHeritage, Emanuele Messina, ricercatore iHeritage e Rossella Corrao del Dipartimento di architettura dell’Università di Palermo.

In particolare saranno presentate quattro tipologie di prodotti innovativi: “Oculu”s, cardboard, una mostra olografica (che si terrà a Venezia in concomitanza con la prossima Biennale di architettura) e la virtual room attraverso i quali saranno resi virtualmente fruibili i complessi di San Giovanni degli Eremiti, Cuba, Zisa, Cappella Palatina, le cattedrali di Palermo, Cefalù e Monreale, Castello di Maredolce e Ponte dell’Ammiraglio. Grazie alle tecnologie più avanzate si potranno ammirare anche alcuni oggetti d’arte di pregio come la corona di Costanza d’Aragona e i cofanetti d’avorio custoditi tra i tesori della Cattedrale e della Cappella Palatina di Palermo.