“Tre giorni con Pier Paolo Pasolini per i 100 anni dalla nascita”: rassegna cinematografica al museo Griffo

S’intitola “Tre giorni con Pier Paolo Pasolini. Un omaggio per i 100 anni dalla nascita del poeta” la rassegna in programma da martedì 13 a giovedì 15 settembre al museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento per celebrare la vita e l’opera di Pier Paolo Pasolini.

Un evento che il Parco Valle dei Templi, in collaborazione con il centro Culturale editoriale Pier Paolo Pasolini di Agrigento, ha sostenuto – dopo le ’celebrazioni sciasciane’ dello scorso anno – favorendo un percorso di conoscenza del grande scrittore italiano scomparso brutalmente nel 1975.

Saranno proposti 3 film in altrettanti giorni.

Si inizia martedì 13 settembre con “Un Mondo d’amore” (2002) di Aurelio Grimaldi, che racconta il momento del passaggio traumatico di Pasolini dal Friuli a Roma, con la madre. Si prosegue mercoledì 14 settembre con “La macchinazione” (2016) di David Grieco, sugli ultimi giorni di vita del poeta e sui reali moventi dell’omicidio. Si conclude il 15 settembre con “Edipo re” (1967) per la regia dello stesso Pasolini, rivisitazione del mito greco attraverso forme culturali e tensioni tipiche del ‘900. Il primo e il terzo film saranno presentati da Beniamino Biondi, mentre il secondo da Maurizio Masone, presidente del centro Pasolini.

L’orario d’inizio di tutti gli spettacoli è alle 21. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.