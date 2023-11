Al "Murphy’s Pub" arriva Pippo Pollina con il suo romanzo d’esordio, "L’Altro"

Sarà il "Murphy’s Pub" di Sciacca, ad ospitare il cantautore Pippo Pollina con il suo romanzo d’esordio, "L’Altro".

Il racconto si articola lungo due storie in apparenza senza alcuna connessione tra loro. Leonardo Conigliaro è un medico di Camporeale, un paesino dell’entroterra palermitano dove molto forte è la presenza della mafia. Frank Fischer è invece un astro nascente del giornalismo tedesco, noto per le sue inchieste sugli intrecci tra politica e malaffare. Le loro vite scorrono in parallelo, senza alcun punto di contatto con la scoperta del segreto che lega le loro esistenze, i due protagonisti sono chiamati a scelte che cambieranno per sempre le loro vite, strette infine in un abbraccio solidale, mentre nel succedersi delle loro vicende personali si delinea uno spaccato di grande efficacia sulla realtà politica e sociale del tempo, dalla caduta del muro di Berlino all’attentato alle Torri Gemelle.

Pollina dialogherà con il giornalista Massimo D’Antoni, mentre pagine del romanzo saranno lette da Gianleo Licata e lo stesso Pollina eseguirà dal vivo alcuni suoi brani su temi vicini a quelli affrontati nel romanzo.

L’ incontro, promosso da "Storie di Note", è organizzato dall’associazione "L’Altra Sciacca" .