Premio Tomasi di Lampedusa: nella “Donnafugata del Gattopardo” la cerimonia di consegna

L’edizione numero 18 del premio letterario internazionale “Tomasi di Lampedusa” vedrà la sua conclusione il 5 agosto alle 21 nella “Donnafugata del Gattopardo” a Santa Margherita di Belìce dove si svolgerà la cerimonia di consegna.

Quest’anno il vincitore è Francesco Piccolo che, tra l’altro, figura tra gli ospiti speciali della rassegna letteraria “Taobuk”. La prestigiosa giuria, dalla recente scomparsa di Gioacchino Lanza Tomasi, è presieduta da Salvatore Silvano Nigro, tra i massimi studiosi di letteratura italiana contemporanea. Francesco Piccolo riceverà il riconoscimento per il romanzo “La bella confusione” pubblicato da Einaudi.

Il riconoscimento è assegnato ogni anno ad un’opera di narrativa di un autore vivente, italiano o straniero, che contenga temi legati alla cultura e all’identità euro-mediterranea. Francesco Piccolo è noto al grande pubblico come sceneggiatore di film di successo. Ha pubblicato “Il tempo imperfetto”, “L’Italia spensierata”, “Il desiderio di essere come tutti” per citarne alcuni, ma è particolarmente conosciuto e apprezzato per la serie “Momenti di trascurabile felicità”, “Momenti di trascurabile infelicità” e “Momenti trascurabili vol.3”.

Protagonisti del romanzo premiato sono “Otto e mezzo” di Federico Fellini e “Il Gattopardo” di Luchino Visconti insieme a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Claudia Cardinale, Burt Lancaster, Ennio Flaiano, Camilla Cederna, Suso Cecchi d’Amico, Pier Paolo Pasolini fiancheggiati da importanti collaboratori tra cui Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo dell’autore del Gattopardo.

Per la giuria il romanzo di Francesco Piccolo è “una specie di documentario narrativo di grande fascinazione e di profonda lettura critica che mette in scena tre autobiografie: quella dell’autore stesso e quelle contrapposte e cifrate di Fellini e Visconti nei loro capolavori del 1963. Piccolo stringe il tutto in maniera fulminante”.

Sono attese per la consegna del premio, che sarà presentato da Adriana Volpe e Beppe Convertini, almeno 15 mila presenze, mentre il ciclo del Festival Gattopardiano è capace di attrarre 50 mila turisti nei meravigliosi territori delle terre sicane e della “Costa del mito”.

La manifestazione, per la parte letteraria, si avvale della direzione artistica di Antonella Ferrara, presidente del Taobuk: festival dedicato alle “Belle lettere” di Taormina che il prossimo 18 giugno ospiterà il vincitore del premio Tomasi in uno dei panel dedicati agli scrittori contemporanei.