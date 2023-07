Premio giornalistico “Cristiana Matano”: Ester Pantano e Ascanio Celestini ospiti della serata finale

Sabato 8 luglio alle 21,30, in piazza Castello a Lampedusa, per la serata finale del premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, quando si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, è prevista la partecipazione, come ospiti speciali, degli attori Ester Pantano e Ascanio Celestini.

Catanese, classe 1990, Ester Pantano, dopo i primi anni dedicati alla ginnastica artistica con cui ha vinto titoli regionali e nazionali, ha debuttato in tv nel 2013 nel ruolo di Stella Urso in “Una lama di luce”, 26esimo episodio della serie “Il commissario Montalbano” diretta da Alberto Sironi. Nel 2018 è stata co-protagonista del film per la televisione “La mossa del cavallo - C’era una volta Vigata” dove ha interpretato la giovane vedova Trisina Cicer. Nel 2021 è stata co-protagonista della serie “Màkari” diretta da Michele Soavi, nei panni della studentessa di architettura Suleima. Ma è stata anche Jessica nella seconda stagione di “Imma Tataranni”.

Ascanio Celestini, come regista di cinema, ha diretto i film “La pecora nera” (2010) con Giorgio Tirabassi e Maya Sansa e “Viva la sposa” (2015) con Alba Rohrwacher. In entrambi i film è anche attore protagonista. Ha firmato anche opere teatrali e di narrativa.

In mattinata, alle 10, come attività collaterale, all’aeroporto dell’isola, è in programma il convegno sul tema “Dalla guerra alle migrazioni, raccontare le crisi e l’Europa che verrà”.