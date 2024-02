Premio “Clelia Colletti”, la cerimonia di consegna a Siculiana

Prezzo non disponibile

Dal 28/02/2024 al 28/02/2024

Siculiana

Acsi, Fidapa, Pro Loco, scuola e Comune di Siculiana organizzano la cerimonia di consegna del premio in memoria di Clelia Colletti, dedicato alla 22enne recentemente scomparsa.

Clelia era una ragazza che amava il canto, la musica, il teatro, la lettura, il disegno, il volontariato. Scriveva libri che sono tutt’ora inediti. Colta, brillante, umile, semplice, pronta a difendere i deboli: un esempio per tutte le sue coetanee. Il concorso quest’anno è stato divulgato presso la scuola elementare e media di Siculiana. La premiazione è in programma mercoledì 28 febbraio, giorno in cui ricorre la nascita di Clelia. La cerimonia di consegna si svolgerà presso la scuola media di Siculiana.