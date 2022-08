Premio "La Campana" di Burgio, ecco tutti i riconoscimenti

Si terrà il prossimo 28 agosto alle 21 la consegna dei riconoscimenti del premio “La Campana di Burgio 2022” al Castello normanno della città delle ceramiche.

Quest’anno sarà consegnata la IX Campana all'attore Gianfranco Jannuzzo con la seguente motivazione “uno dei più significativi

interpreti della straordinaria tradizione drammaturgica siciliana".

Saranno consegnati inoltre i premi speciali Internazionali: per gli studi storici, genealogici e araldici al Count Dott. Charles A. Gauci, Chief Herald of Arms of Malta per le sue approfondite ricerche dedicate alla storia e alle scienze documentarie che lo hanno visto promotore della istituzione dell’Ufficio del Chief Herald of Arms Malta, er la valorizzazione dei Beni Culturali al Dott. Russell Muscat, International Relations Manager di Heritage Malta per l’importante azione di valorizzazione dei Beni culturali della Repubblica di Malta in ambito internazionale, con particolare riguardo all’aspetto museale a cui si è dedicato con grande fervore ed efficacia.

I premi speciali nazionali andranno invece a Giovanni Mirulla per la lunga attività di autore e promotore culturale svolta con efficacia con la prestigiosa “La Ceramica Moderna & Antica” la rivista storica del settore ceramico in Italia; a Sergio Intorre per gli importanti ed approfonditi studi di carattere storico documentale sulle arti decorative siciliane con particolare attenzione a quelle della provincia di

Agrigento e sul museo delle ceramiche di Burgio.

Nel corso della serata saranno consegnati i premi per le altre varie sezioni a: Leonardo Cusumano, Giovanni Dino, Michele Di Pasquali, Enzo Fiammetta, Gaiezza Franco Vito in arte Anton Phibes, Marco Giammona, Ludovico Gippetto, Alfonso Lo Cascio, Vittorio Lo Jacono, Roberto Mandracchia, Valerio Maniscalco, Antonino Oliveri, Mario Pecoraro, Aldo Sortino. Ed anche all’associazione Prospera civitas, il Comitato di San Giuseppe e alla emittente televisiva Tele Monte Kronio di cui è presidente Massimo D’Antoni.

Inoltre saranno consegnati i diplomi di merito ai Diplomati 2022 ed ai Laureati 2022 che hanno raggiunto il massimo dei voti.

La serata sarà allietata dal tenore Giuseppe Infantino e dal musicista percussionista Gianluca Infantino.