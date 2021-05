Giornata delle malattie invisibili, si illumina di viola Porta Palermo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 19/05/2021 al 19/05/2021 solo oggi Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Comune di Sciacca aderisce a una nuova campagna di sensibilizzazione illuminando un proprio monumento. Nella Giornata mondiale delle malattie invisibili, Ibd, patologie croniche infiammatorie intestinali, questa sera un faro di colore viola illuminerà Porta Palermo.

"Un’iniziativa, quella di illuminare un monumento della città di viola - dice una nota - per sensibilizzare la popolazione sulla gravità e la portata di certe patologie 'invisibili', come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, e spingere la ricerca scientifica a mettere a punto cure sempre più efficaci. Il colore viola viene rappresentato come simbolo di unione, aggregazione e forza".