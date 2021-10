"La vita e i sapori dei cortili e dei tetti di Girgenti": passeggiata domenicale con degustazioni

Prezzo non disponibile

S'intitola "La vita e i sapori dei cortili e dei tetti di Girgenti" il nuovo appuntamento dedicato alla scoperta del territorio agrigentino promosso da "Immagina Co-working".

In compagnia di Beniamino Biondo, un'altra passeggiata domenicale divenuta ormai consuetudine.

"Tra cortili, viuzze e tetti del centro storico - spiegano gli organizzatori - dalle 16 in poi passeggeremo alla scoperta delle microstorie di Girgenti, faremo visita alle suore del Monastero di Santo Spirito, assaggeremo e parleremo del loro Cous Cous e di come la sua ricetta sia custodita all'interno della clausura. Arriveremo fino al duomo per un'altra piccola degustazione.



Gli associati pagano 10 euro. I non associati pagano 15 euro con tesseramento all'associazione incluso e che darà possibilità di partecipare ai successivi eventi pagando 10 euro.