Valle dei Templi, l’Asp organizza la “Passeggiata della salute” lungo la via Sacra

Un evento sportivo e ricreativo per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, per tutte le età, lungo il percorso della via Sacra in un clima festoso. Giovedì 18 novembre si svolgerà l’edizione 2021 della “Passeggiata della salute”, organizzata dall’Unità operativa educazione alla salute aziendale dell'ASP di Agrigento in collaborazione con il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi ed inserito nell’ambito delle iniziative del piano aziendale per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili.

La marcia avrà inizio alle 10 con ritrovo davanti al tempio di Giunone. L’obiettivo è sensibilizzare la collettività sull'importanza di una sana attività fisica nel prevenire e contrastare le patologie croniche. Lungo il percorso un presidio sanitario distribuirà materiale informativo sulla prevenzione del diabete e sul benessere della persona e chi lo vorrà potrà anche sottoporsi allo screening per la glicemia. I partecipanti, per entrare nell'area del Parco, dovranno essere muniti di Green pass.