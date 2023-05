”Notte nazionale del liceo classico”, torna l’iniziativa con tanti ospiti illustri: ecco tutti i protagonisti

Un programma ricco di eventi in tre luoghi del centro storico della città, ospiti eccellenti e gli studenti con il loro parterre di musica, letture, rappresentazioni teatrali e sfide. Tutto questo sarà la “Notte nazionale del liceo classico” in programma ad Agrigento il 5 maggio dalle 17,30 fino a mezzanotte.

“Il nostro liceo – spiega Marika Helga Gatto, dirigente dell’istituto - in linea con la progettualità della città di Agrigento designata Capitale della cultura per l’anno 2025, ha scelto di coinvolgere la principale via della città: la centralissima via Atenea dove, in ben altri due siti, oltre alla sede storica del liceo, in via Empedocle, si svolgeranno contemporaneamente le attività della “Notte nazionale del liceo classico”. Si tratta del Circolo culturale Empedocleo e della chiesa di San Lorenzo (Purgatorio). In queste cornici di storia e di arte i nostri studenti saranno protagonisti di interventi culturali, dibattiti, giochi matematici, laboratori e tante altre attività teatrali e musicali, opportunamente guidati dai loro docenti".

Ad alzare il sipario sull’edizione 2023 dell’iniziativa, che si svolge in contemporanea sull’intero territorio nazionale, sarà, in collegamento da Roma, la dottoressa Gianna Barbieri, direttore generale DGEFID del ministero dell’Istruzione e del Merito.

Tra gli ospiti eccellenti anche la professoressa Maria Isabella Bertagna, docente di grammatica greca e storia della lingua greca al corso di laurea magistrale in filologia e storia dell’antichità - dipartimento Fileli dell’Università degli studi di Pisa coadiuvata dal dottore Andrea Agrò; il professore Maurizio Massimo Bianco, docente di lingua e letteratura latina all’Università degli studi di Palermo; il professore Francesco Puccio, ricercatore di storia del testo antico e moderno e regista teatrale.

Prevista òla presenza di altri ospiti d’eccezione: la professoressa Eugenia Taranto, ricercatrice in didattica della matematica all’Università degli Studi Kore di Enna, che proporrà un percorso di matematica all’aperto: dieci attività dislocate nei pressi del liceo classico Empedocle, raggiungibili a piedi. Poi anche l’attore Gaetano Aronica, agrigentino ed ex alunno del liceo cassico Empedocle.

Si faranno sentire anche altre “Voci del classico”, ex alunni che hanno raggiunto traguardi significativi grazie agli studi classici come l'ammiraglio Vittorio Alessandro e le professoresse Licia Siracusa e Francesca Benanti.

“Durante l’evento – conclude Marika Helga Gatto - importante rilevanza assumerà anche l’utilizzo della metodologia del debate, ossia il confronto tra due squadre di studenti che sostengono o controbattono un argomento ponendosi pro o contro su una specifica mozione. La pratica del debate è, infatti, una disciplina nella quale i nostri studenti eccellono come dimostrato dall’esito del campionato nazionale di debate dove il nostro liceo si è classificato primo nella selezione regionale e rappresenterà la Sicilia nella fase finale della competizione che si svolgerà dal 2 al 6 maggio a Marina di Massa. Recentemente il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) ha definito il debate "una metodologia didattica particolarmente innovativa volta ad una più efficace partecipazione degli studenti alla vita della scuola. La mozione sulla quale si confronteranno i nostri studenti verterà sul metaverso e il giudice sarà l'avvocato Vincenza Gaziano presidente dell'Ordine”.

La partecipazione è libera ed è aperta a tutta la cittadinanza.