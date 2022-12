Natale alla Kolymbethra: appuntamenti, libri e prodotti tipici sotto l’albero

Da domenica 18 dicembre a venerdì 6 gennaio il FAI – Fondo per l’ambiente italiano ETS - invita a visitare i beni “vestiti a festa” e a vivere con familiari e amici momenti di pace e allegria. Tra questi figura il giardino della Kolymbethra, la cui visita rappresenta un regalo per sé e per le persone care, ma anche un gesto importante e concreto a sostegno del patrimonio paesaggistico. Si potrà curiosare, tra i negozi della Fondazione e lasciarsi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo si troveranno libri selezionati con cura per tutte le tipologie di lettori, un coloratissimo assortimento di oggettistica e prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai beni FAI, come le marmellate di agrumi antichi che crescono rigogliosi proprio all’interno del giardino della Kolymbethra. Doni esclusivi e originali, “preziosi” anche perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI, per la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio italiano d'arte e natura. Come sempre, gli iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% per di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Nel giardino sono previsti 3 appuntamenti dedicati ai più piccoli per vivere l’atmosfera natalizia a contatto con la natura. Domenica 18 dicembre dalle ore 10 alle 13 i bambini potranno partecipare al laboratorio creativo intitolato ”Prepara il tuo cesto di Natale”, durante il quale si cimenteranno nella preparazione di cesti decorativi natalizi utilizzando fiori, foglie e frutti del giardino. Un’occasione per conoscere la storia della Kolymbethra e l’importanza della tutela dell’ambiente con divertenti attività pratiche.

Martedì 27 dicembre dalle ore 10 alle 13, in occasione di “Storie e profumi di Natale”, i piccoli verranno accompagnati all’interno del giardino con racconti tradizionali natalizi alla ricerca di fiori ed erbe aromatiche con cui confezionare piccoli sacchetti profumati, da conservare in segno di buon auspicio per l’anno nuovo. Infine, venerdì 6 gennaio dalle ore 10 alle 13, si organizzeranno giochi e attività “Alla ricerca della Befana e dei Re Magi”: una mattina divertente e insolita per conoscere tradizioni e narrazioni legate all’Epifania.

Biglietti: intero 10 euro; bambini iscritti FAI e bambini con disabilità avranno diritto all’ingresso gratuito; genitori accompagnatori 3,50 euro

E da mercoledì 28 a venerdì 30 dicembre, nella grotta che in epoca paleocristiana fu santuario rupestre, anche quest’anno rivivrà la tradizione del presepe contadino realizzato secondo le consuetudini della Sicilia rurale. La grotticella dove nacque Gesù Bambino sarà costruita con il fogliame spinoso della pianta di asparago – sparacogna – e decorata con le arance, i mandarini, i limoni, i fiocchi di cotone e tanti altri frutti tipici che, con i loro colori e i deliziosi profumi, doneranno calore all’umile dimora del Bambinello. Un'occasione speciale per perpetrare, e ammirare, le tradizioni locali del Natale. Alle ore 11.30 e alle 13, dinanzi al Presepe, un gruppo di musici suoneranno le antiche novene del Natale: i visitatori del giardino potranno vivere, così, un’indimenticabile esperienza della tradizione del popolo siciliano.

In questo caso ci sono altri prezzi per i biglietti: intero 7 euro; bambini 6-17 anni 2 euro; studenti dai 18 ai 25 anni e residenti nel Comune di Agrigento 5 euro; iscritti FAI e bambini fino ai 5 anni avranno l’ingresso gratuito; pacchetto “famiglia” (2 adulti e figli 6-18 anni) 15 euro

Per ogni appuntamento sono previsti la merenda e un piccolo dono.