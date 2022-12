Achille Lauro, Lello Analfino, Corrado Tedeschi e Fabio Concato, il Natale entra nel vivo in città: ecco il programma

Si comincia subito con il concerto di Fabio Concato al teatro Piradello questa sera, sabato 10 dicembre. Ma sarà un susseguirsi di appuntamenti che uniranno la tradizione ed il contemporaneo fino al Capodanno con Achille Lauro in piazza Marconi.

E’ stato ufficialmente presentato, dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello, il programma degli eventi natalizi intitolato “Destinazione Agrigento”: quasi un mese di appuntamenti quotidiani con musica dal vivo, spettacoli teatrali, le tradizionali novene, concerti a tema e la lunga notte di San Silvestro in piazza Marconi con Achille Lauro ma anche con Lello Analfino e i Tinturia.

Già domani, domenica 11 dicembre, la Cattedrale di San Gerlando ospiterà la prima novena natalizia con il concerto dei “Quartet Folk”. Novene che proseguiranno nelle giornate del 12, 13, 14 e 15 dicembre nei quartieri della città.

Il 15 dicembre, nella basilica dell’Immacolata, ci sarà il concerto dei “Ventu novu” mentre dal giorno successivo, il 16 dicembre, le novene si trasferiranno tra via Atenea e piazza Pirandello con la presenza degli artisti di strada. Si svolgeranno anche nella chiesa di Don Guanella (che ospiterà anche l’Opera dei Pupi dei fratelli Napoli e nella chiesa di San Domenico dove è previsto il concerto “Nativitas” del coro di Santa Cecilia.

Il 17 e 18 dicembre il teatro Pirandello ospiterà il musical “Buoni se potete” con Corrado Tedeschi mentre in via Atenea ci saranno le marionette di Enzo Scandura.

Il 19 dicembre, nella chiesa di Santa Rosa, il concerto dei “Ventu novu”.

Il 20 dicembre, al teatro Pirandello, lo spettacolo “Pasolini ed Ezra Pound” mentre nelle giornate del 21, 22, 23, 29 e 30 dicembre ci saranno gli spettacoli di animazione per bambini in città.

Il 21 dicembre la chiesa del Villaggio Mosè ospiterà il concerto “Fulgentissima notte” mentre invia Atenea continueranno le esibizioni degli artisti di strada fino al 23 dicembre,

Il 22 dicembre, al teatro Pirandello, il tradizionale “Concerto di Natale” mentre il 23, tra via Atenea a piazza Municipio, ci sarà “La carrozza di Babbo Natale”. Sempre il 23, nella chiesa di San Domenico, “La grande Novena di Natale” con i “Quartet Folk”.

Per la vigilia, il 24, via Atenea ospiterà “Natale in musica” mentre il 26 si svolgerà il torneo “Social Christmas Padel” che giunge alla seconda edizione.

Il 27 dicembre il Palamoncada ospiterà il torneo di basket “Natale in casa Fortitudo“ mentre al Circolo Empedocleo è in programma lo spettacolo a tema “Suoni e canti di Natale”.

Il 28 dicembre alle 18 la biblioteca Lucchesiana ospiterà la presentazione del libro “Sono cose che passano di Pietrangelo Buttafuoco mentre al teatro Pirandello ci sarà lo spettacolo “The Gospel night from Chicago USA”.

Il 29 dicembre, al teatro Pirandello “Le note dell’anima” con Osvaldo Lo Iacono in concerto.

Il 30 dicembre la via Atenea ospiterà la marcia del complesso bandistico “Vincenzo Bellini” di Agrigento mentre al Circolo Empedocleo andrà in scena lo spettacolo “Ti racconto il Natale in Sicilia”. A Villaseta è in programma invece “La cantata dei pastori”.

Il 31 dicembre, in piazza Marconi, il “Capodanno all’italiana” con Achille Lauro, Lello Analfino e i Tinturia. Saranno presentati dallo speaker radiofonico Riccardo GaZ e dal giornalista di La7 Silvio Schembri. A seguire Pablo Dj.

Il 5 gennaio, al teatro Pirandello, il concerto della “Grande Sud Orchestra” ed infine, il 6 gennaio, la sfilata dei Re Magi a Cavallo da piazza Pirandello fino alla Cattedrale di San Gerlando.