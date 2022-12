Dalla carrozza di Babbo Natale al “Bubble Show” fino al trampoliere: gli appuntamenti prima e dopo la vigilia

Ancora appuntamenti per la rassegna “Destinazione Agrigento - Natale 2022” organizzata dal Comune di Agrigento con il Distretto turistico e la Fondazione Teatro Pirandello, con il sostegno del ministero del turismo e dell’assessorato regionale del turismo.

Spettacolo e divertimento assicurato per tutte le età, in centro e nei quartieri.

È certamente il Villaggio di Babbo Natale la più grande attrattiva con i mercatini di prodotti a chilometro zero, i giochi e gli spettacoli di intrattenimento per bambini. I più piccoli li abbiamo visti a bordo del Trenino di Babbo Natale; altri sono accorsi alla Casa di Babbo Natale, al Palacongressi. Il 23 dicembre la carrozza di Babbo Natale attraverserà il centro città per la gioia dei più piccoli, che potranno assistere con i loro genitori alle esibizioni degli artisti di strada, come Soemia col suo “Poetic Bubble Show” e il trampoliere Giancarlo Lo Presti.

Nei quartieri, come vuole la tradizione, proseguono le novene con gli zampognari.

Il 21 dicembre, nella chiesa di Santa Rosa del Villaggio Mosè, lo spettacolo “Rifulgenti Stelle”, a cura del “Duo Terra Natia”, con canti e pastorali che raccontano e rievocano la notte di Natale in una Sicilia antica.

Giovedì 29 dicembre al teatro Pirandello il musicista agrigentino Osvaldo Lo Iacono proporrà al pubblico il suo spettacolo “Le note dell’Anima”.

C’è anche lo sport con la seconda edizione di “Social Christmas Padel”, lunedì 26 dicembre, e “Natale in casa Fortitudo – Torneo di Basket al PalaMoncada, martedì 27 dicembre.

Sempre il 27 dicembre, al Circolo Empedocleo, “Silent night e suoni del Natale” a cura del Pirandello Stable Festival.

Venerdì 30 dicembre la marcia del complesso bandistico “Bellini” nel cuore della città. All’ex Collegio dei Filippini, lo spettacolo “Ti presento il Natale in Sicilia”, itinerario natalizio di Sicilia tra canti, recitazioni e video dalle 17,30. In concomitanza, a Villaseta, “La Cantata dei pastori”.