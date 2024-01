Teatro Pirandello, il sipario si riapre con il musical “Il bosco incantato”

“Il bosco incantato”, il musical di Marco Savatteri, andrà in scena al teatro Pirandello di Agrigento il 7 gennaio alle 18. Lo spettacolo indaga sul significato del Natale cercando il punto di vista chi i doni li prepara. Uno spettacolo esplosivo e divertente che lascia ampi spunti di riflessione, rinnovato in ogni sua parte. Il musical è stato rappresentato per tutto dicembre 2023 in diverse città siciliane riscuotendo ovunque successo.

In scena 15 attori della Savatteri Produzioni che investe sulla Sicilia e realizza opere teatrali originali con un team creativo di maestranze scelte tra le eccellenze siciliane.

Per la Savatteri Produzioni il periodo delle festività natalizie è dedicato all’infanzia e alla diffusione dell’amore per il teatro per famiglie e bambini. Il bosco incantato educa al teatro e lo fa con allegria e virtuosismo.

Siamo nei giorni precedenti al Natale e l’elfo Nevischio usa un espediente scaltro per completare il proprio lavoro di preparazione dei doni; così facendo, però, mette in pericolo tutto il sistema di distribuzione dei regali da consegnare entro il 24 dicembre. Riusciranno i personaggi del bosco incantato a risolvere il guaio creato da Nevischio? E cosa avranno imparato da questa avventura? E i bambini cosa potranno imparare da questa storia di fantasia?

Lo spettacolo è scritto e diretto da Marco Savatteri. Direzione corale di Giulia Marciante, coreografie di Giovanni Geraci, costumi di Valentina Pollicino. Nel casto anche Francesco Buccheri, Aurora Catalano, Giuseppe Condello, Ilaria Conte, Martina Di Caro, Giovanni Geraci, Toti Geraci, Davide Incandela, Gioele Incandela Eleonora Lanzafame, Federica Lo Cascio, Giulia Marciante, Chiara Scalici, Chiara Sardo e Giulia Tarantino.