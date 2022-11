Museo Diffuso dei 5 Sensi, incontro dedicato agli studenti per conoscere meglio la struttura

La chiesa di Santa Maria dell’Itria di Sciacca (nel complesso della Badia Grande al quartiere di San Michele) ospiterà domenica 6 novembre alle 11 un incontro per far conoscere ai giovani il Museo Diffuso dei 5 Sensi e condividere la sua mission, i valori e le esperienze. L'invito, oltre agli studenti di ogni ordine e grado, è rivolto in particolare a tutti i dirigenti e ai docenti delle scuole di Sciacca e del circondario. Sarà un'occasione per raccontare cos'è il Museo Diffuso e cosa propone per un coinvolgimento sempre più ampio di tutta la comunità.

Chiunque voglia partecipare - non solo insegnanti - è invitato a confermare la propria presenza all'incontro compilando il form al seguente link: https://forms.gle/AAoFR4kEZ5iKq3J68.

Ulteriori informazioni telefonando al 334 322 0888 oppure scrivendo una mail a info@sciacca5sensi.it.