Una dichiarazione d'amore per la città dei templi: ecco la mostra pittorica di Nadya Hope

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sarà inaugurata mercoledì 22 dicembre alle 18, presso il ristorante "U strittu di Sant'Anna, in via Atenea, la mostra dell’artista russa Nadya Hope. S’intitola semplicemente “Agrigento”, con il nome della città scritto in russo con caratteri cirillici.

Nadya Hope ha tradotto nelle sue opere il suo modo di vedere e di interpretare gli angoli a lei più cari e significativi dopo il suo primo anno di permanenza trascorso nella città dei templi.

Dal centro storico con le sue chiesette ai paradisiaci scenari della costa agrigentina, dai templi al santuario di Demetra.

Agrigento vista, interpretata e disegnata con tecniche diverse, in un vernissage che promette d’incantare e di stupire per l'interpretazione della luce e dei colori.

Per l’occasione “U strittu di Sant’Anna” e azienda agricola Vella offriranno un aperitivo a base di specialità siciliane e vino biologico della loro produzione. Ingresso libero.